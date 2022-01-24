Более 4,32 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 229 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 324 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Одну дозу вакцины получили более 23,5 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 600 детей прошли полный курс вакцинации.
Таким образом, одной дозой вакцинированы 55,9% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 46,3% населения.-0-