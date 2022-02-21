Более 44 тыс. национальных наблюдателей аккредитованы для работы на референдуме

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За день до начала досрочного голосования комиссиями по референдуму аккредитованы 44 296 национальных наблюдателей и 131 международный наблюдатель. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Большинство наблюдателей (31 644) представляют общественные объединения: профессиональные союзы, входящие в ФПБ (9439), БРСМ (5017), "Белая Русь" (4963), "Белорусский союз женщин" (4235).

Политические партии направили в комиссии по референдуму 2087 наблюдателей, большинство из них (1222) от Коммунистической партии Беларуси.

Трудовые коллективы направили 6312 наблюдателей, граждане - 6953.

Что касается международных наблюдателей, то 116 представляют Миссию наблюдателей от СНГ, в том числе 36 направлены Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ, также 12 наблюдателей аккредитованы от Центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 3 - от Шанхайской организации сотрудничества.

Процесс направления наблюдателей продолжается.-0-