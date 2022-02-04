Более 4,58 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 413 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 586 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 633,7 тыс. человек, Витебской - более 576,7 тыс., Гомельской - более 691,2 тыс., Гродненской - более 542,6 тыс., Могилевской - более 533,1 тыс., Минской - более 609,9 тыс. и Минске - более 896,1 тыс.

Более 102,7 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 39,7 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 5,7 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 57,9% от общей численности населения страны, полный курс прошли 49,1% населения.-0-