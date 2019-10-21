Более 4,6 тыс. кубометров мусора убрали во время акции "Чистый лес"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,6 тыс. кубометров мусора и захламленности убрали во время республиканской добровольной акции "Чистый лес", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В кампании по наведению порядка в лесном фонде в нынешнем году приняли участие 42 763 добровольца. Активнее всего акцию поддержали в Гомельской области, где на уборку леса вышли 9 246 человек. Работа была организована на 2 271 объектах. В течение дня волонтеры помогали лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. "За сутки было убрано 4 610 кубометров мусора и захламленности, отреставрировано 106 мест отдыха, благоустроены десятки мест захоронений, памятных знаков. Проводилась и посадка лесных культур. Новые насаждения появились на площади 1 115 га - это свыше 1,4 млн деревьев", - отметили в пресс-службе.

Впервые акция "Чистый лес" была проведена в 2010 году, за это время в ней поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию активно поддерживают органы государственного управления, местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения. В нынешнем году мероприятие приурочено к Году малой родины. Особое внимание было уделено подрастающему поколению. Каждый школьник, принявший участие в акции, получил в подарок от лесохозяйственных учреждений символический сувенир. В течение недели в каждой области будут подведены итоги конкурса среди учреждений среднего образования: самые активные школы получат от лесхозов подарочные сертификаты на новогодние деревья.

Ежегодно организациями системы Минлесхоза направляются значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Так, только в 2018 году лесхозами было обустроено 145 мест отдыха, убрано 9,5 тыс. кубометров бытового мусора вдоль автомобильных дорог, садовых товариществ и населенных пунктов, расчищено свыше 750 км квартальных просек. Помимо этого проведены рубки ухода за лесом, уход за лесными культурами.-0-