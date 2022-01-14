Более 4,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 56 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 72 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 533,6 тыс. человек, Витебской - более 472,8 тыс., Гомельской - более 653,7 тыс., Гродненской - более 493,8 тыс., Могилевской - более 488,2 тыс., Минской - более 516,9 тыс. и Минске - более 818,3 тыс.

Также более 94,4 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 9,2 тыс. подростков 12-17 лет.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 54,1% от общей численности населения Беларуси, полный курс вакцинации прошли 43,6% населения.-0-