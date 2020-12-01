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01 декабря 2020, 19:58

Более 5 тыс. человек проконсультированы за январь-сентябрь в пунктах и кабинетах профилактики ВИЧ

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. человек получили за январь - сентябрь консультации в пунктах и кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции, сообщили БЕЛТА в Белорусском Красном Кресте.

Пункты профилактики есть в Полоцке и Бобруйске. Белорусский Красный Крест также координирует деятельность кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции, которые работают на базе Молодечненской ЦРБ, Солигорского центра гигиены и эпидемиологии, Речицкой ЦРБ, Жлобинской ЦРБ, Могилевского психоневрологического диспансера, центра "Наркология - Психиатрия" в Гродно. Здесь можно получить консультацию, а также бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне.

За январь - сентябрь в кабинетах и пунктах 5 027 клиентов получили консультацию по вопросам безопасного инъекционного и сексуального поведения, профилактики ВИЧ-инфекции. Экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 1 943 клиента, выявлены 76 человек с положительным результатом. Было выдано 263 093 шприцев, 102 495 презервативов.

Работники медико-социальной службы Белорусского Красного Креста "Дапамога" с 2017 года, исполняя государственный социальный заказ, оказывают паллиативную медицинскую помощь людям с ВИЧ-инфекцией. Такой медицинский уход направлен на повышение качества жизни ВИЧ-инфицированных в терминальной стадии заболевания.

Помощь оказывается в Минске и Гомельской области. В столице за январь - сентябрь людей с ВИЧ посетили 311 раз, оказали 4 733 услуги. В Гомельской области такие услуги доступны в городах с наивысшим уровнем заболеваемости ВИЧ/СПИДом: Светлогорске, Гомеле, Жлобине и Речице. Выполнено 5 165 посещений, оказана 62 271 услуга.

Кроме того, подопечные Красного Креста зачастую нуждаются в материальной поддержке, в том числе в виде одежды, обуви. В каждом районе Гомельской области и на автозаправочных станциях "А-100" есть контейнеры Белорусского Красного Креста для сбора чистой одежды и обуви.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Основная его цель - донести до общественности важность борьбы с инфекцией, распространить информацию о профилактике для предотвращения новых случаев заражения, рассказать о способах лечения, продемонстрировать солидарность всех стран и поддержать людей, которые столкнулись с заболеванием. Всемирный день борьбы со СПИДом имеет свой символ - красную ленту, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без СПИДа. В этом году девиз всемирной кампании - "Международная солидарность, общая ответственность".-0-

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