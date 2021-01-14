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Общество
14 января 2021, 15:40

Более 50 белорусских городов готовы взять на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов

Елена Мелешкова
Елена Мелешкова
Новости темы "Год малой родины"
Более 2,5 млн деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за три года
Не забывайте о малой родине, это очень важно - Лукашенко подвел итоги трилогии Года малой родины

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 белорусских городов готовы взять на себя добровольные обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Об этом сообщила заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Одним из важных итогов трилогии малой родины (2018-2020 годов) стала значительная активизация на местном уровне работы по устойчивому энергетическому развитию, адаптации к изменению климата. В целом по Беларуси 53 города высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по снижению объемов выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году. Кроме того, в стране традиционно проходят различные энергетические мероприятия в поддержку соглашения мэров по климату и энергии", - сказала Елена Мелешкова.

Она также обратила внимание на то, что в 2020 году был установлен своеобразный рекорд: более 80 городов Беларуси присоединились к Европейской неделе мобильности и отмечали День без автомобиля 22 сентября. "В 2021 году нам важно не снижать планку и поддерживать интерес к устойчивому энергетическому развитию населенных пунктов", - добавила представитель Минприроды.

Соглашение мэров по климату и энергии - это масштабная европейская инициатива по сотрудничеству в климатической сфере. Подписывая соглашение, местные органы власти берут на себя добровольные обязательства снизить выбросы парниковых газов не менее чем на 30% к 2030 году.

Европейская неделя мобильности - это международная кампания, которая проходит каждый год с 16 сентября и завершается 22 сентября Днем без автомобиля. Она нацелена на "озеленение" городских транспортных систем, изменение транспортного поведения людей, а также более разумное использование общественных пространств.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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Теги
климат Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды экология
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