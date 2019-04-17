Более 50 экскурсионных маршрутов подготовлено для гостей II Европейских игр

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригинал-макет туристической карты с достопримечательностями и местами проведения спортивных мероприятий II Европейских игр планируется разработать в Минске до 10 мая, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время выездного заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Туристические предприятия города подготовили для гостей широкий выбор экскурсий - более 50 маршрутов. В период игр столичные творческие коллективы представят разнообразную культурно-развлекательную программу в фан-зонах и историческом центре.

По словам Артема Цурана, на долю Минска приходится 57% экспорта туристических услуг по республике. В 2018 году туристическую деятельность в столице осуществляли 736 организаций, для экскурсионного обслуживания аттестовано 356 экскурсоводов и 147 гидов-переводчиков.

Гостиничная сеть города представлена 52 гостиницами и пятью хостелами. Для проживания клиентских групп определена 31 гостиница на 5 тыс. номеров, туристам и болельщикам предлагаются места в 21 отеле. В сфере общественного питания работают около 1,6 тыс. кафе и ресторанов. На белорусской национальной кухне специализируются более 50 точек общепита.

"Туристический потенциал столицы представлен на международных туристических выставках, информация о II Европейских играх размещена на станциях и в вагонах метро. Проводится работа по оформлению в едином стиле фан-зон, прилегающих к спортивным объектам, внедряется концепция городской системы пространственного ориентирования пешеходов. Установлено 69 информационных пунктов с картами, достопримечательностями столицы, местами отдыха", - рассказал Артем Цуран.-0-