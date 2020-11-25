Более 50 политологов из 5 стран объединит научная конференция в БГУ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научная конференция "У истоков и в авангарде белорусской политологии" пройдет 27 ноября в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Научный форум предполагает очный и онлайн-формат. В его работе примут участие более 50 политологов из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Молдовы. "Это представители БГУ, Академии управления при Президенте Беларуси, Белорусского государственного технологического университета, Брестского государственного университета им.А.С.Пушкина, Гродненского государственного университета им.Янки Купалы, НАН Беларуси, Российского государственного гуманитарного университета, Казахского национального университета им.аль-Фараби, Молдавского государственного университета, Бакинского государственного университета", - рассказали в пресс-службе.

Во время пленарного заседания эксперты обсудят становление политической науки и политологии в Беларуси, региональные политические исследования в стране, истоки политологии как сферы науки и образования, а также обозначат роль кафедры политологии БГУ в подготовке специалистов для различных областей государственной деятельности.

Участники форума представят свои доклады в рамках четырех секций: "Развитие политической науки", "Политологическое образование", "Научное осмысление политических процессов" и "Актуальные направления развития политической науки". В работах уделено внимание истории становления политологии, мировоззренческой функции политической науки, развитию soft skills (гибких навыков) у студентов-политологов, политическим процессам в условиях инновационного развития, роли информационно-коммуникативных технологий в политическом процессе. Также состоится круглый стол на тему "История и современность кафедры политологии БГУ".

По итогам конференции опубликуют сборник докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ. Мероприятие состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Организатором форума выступает кафедра политологии юридического факультета БГУ.-0-