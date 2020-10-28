Более 50 ученых из 4 стран обменяются опытом в области лингвистики в БГУ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая онлайн-конференция "Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире" состоится 29-30 октября в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участие в форуме примут более 50 ученых из Беларуси, России, Украины и Грузии. Это представители БГУ, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, Минского государственного лингвистического университета, Барановичского государственного университета, Белорусской государственной академии музыки, Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, Полесского государственного университета, Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Тбилисского государственного университета им. И.Джавахишвили, Университета им. А.Нобеля (Днепр)", - рассказали в пресс-службе.

Запланирована работа четырех секций: "Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: параметры, стратегии и тактики дискурса", "Современная парадигма лингвистических исследований", "Литературоведение и интерпретация текста", "Лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному общению".

По итогам научного мероприятия опубликуют сборник трудов конференции, а также разместят в Электронной библиотеке БГУ. Организатором выступает факультет социокультурных коммуникаций. -0-