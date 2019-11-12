Более 500 человек изъявили желание служить в IT-роте за время ее существования

12 ноября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 500 человек изъявили желание пройти срочную службу в роте информационных технологий за время ее существования. Об этом сегодня во время семинара для руководителей республиканских СМИ сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство обороны активно внедряет инновационные информационно-коммуникативные технологии в систему обеспечения военной безопасности. Пример тому - создание и максимальное задействование роты информационных технологий.

Сейчас проходит третий призыв на службу в роте информационных технологий. Ее прошли уже 65 человек, в этот осенний призыв набор составляет 40 человек. "Всего же за время существования роты более 500 человек изъявили желание пройти в ней срочную службу", - сказал министр. Это позволяет тщательно отбирать военнослужащих по профессиональным требованиям и морально-деловым качествам.

Рота функционирует только год, но военнослужащие подразделения привлекались к выполнению 19 проектов различной направленности и степени сложности - от систем учета образцов вооружения и военной техники до создания виртуальных тренажеров. Уже завершено выполнение шести проектов. В мае текущего года на выставке MILEX был представлен сетевой виртуальный тренажер для специалистов связи, разработанный в роте. Подразделение получило за данную разработку специальный приз.-0-