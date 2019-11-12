Более 500 человек изъявили желание служить в IT-роте за время ее существования

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 12 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:57 Реконструкция Комаровского рынка в Минске завершится в 2024 году Регионы
13:48 Россиянин пытался провезти крупную партию груш Происшествия
13:45 Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G Президент
13:43 Римашевский о долгостроях столицы: "Магнит Минска" завершат в 2021 году, "Газпром центр" - в 2020-м Регионы
13:39 Беларусь и Россия заинтересованы активизировать взаимодействие в области онкологии Общество
13:35 Новые электробусы позволили троллейбусному парку №3 Минска увеличить объемы перевозок Регионы
13:29 Рабочие подгруппы ТКГ по ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске Политика
13:25 Более 70 тыс. россиян получили медпомощь в Беларуси с начала года Общество
13:23 Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии Общество
13:18 Медики Беларуси и России планируют реализовать проект в области антимикробной резистентности Общество
13:18 Доллар на торгах 12 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:14 Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков Общество
13:13 Ограничения по поставкам белорусской говядины на кости в Россию сняты - Хотько Экономика
13:10 Более 500 человек изъявили желание служить в IT-роте за время ее существования Общество
13:10 Беларусь подготовила предложения по взаимодействию с РФ в сфере энергетики Экономика
13:07 Житель Слонима в наказание запер знакомую в вольере Происшествия
13:04 Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок продовольствия - Хотько Экономика
13:00 Встреча Лукашенко и Ван дер Беллена проходит в Вене Президент
12:57 Школу, поликлинику и 8 детских садов откроют в Минске в 2020 году Регионы
12:55 Белорусская армия планирует закупить противотанковые ракеты "Атака" в 2020-2021 годах Общество
12:55 Звено закупленных в России истребителей Су-30СМ в ближайшие дни прибудет в Беларусь - Равков Общество
12:48 Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог - Шубель Политика
12:40 Витебчанин украл в магазине 22 батона колбасы Происшествия
12:30 На юге Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней В мире
12:29 В Минске мужчина распылил в лицо женщинам слезоточивый газ Происшествия
12:23 ЕЭК предлагает создать единую систему учета контрафакта Экономика
12:19 Сыры занимают более трети в белорусском экспорте молочной продукции Экономика
12:09 В ЕАЭС сформируют единые подходы к правовому регулированию в сфере органического сельского хозяйства Экономика
12:05 ЦИК определит даты созыва первых сессий избранных палат парламента 22 ноября Политика
12:02 Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться индивидуальными банковскими ячейками для хранения Экономика
Все новости
Все новости
Общество
12 ноября 2019, 13:10

Более 500 человек изъявили желание служить в IT-роте за время ее существования

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 500 человек изъявили желание пройти срочную службу в роте информационных технологий за время ее существования. Об этом сегодня во время семинара для руководителей республиканских СМИ сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство обороны активно внедряет инновационные информационно-коммуникативные технологии в систему обеспечения военной безопасности. Пример тому - создание и максимальное задействование роты информационных технологий.

Сейчас проходит третий призыв на службу в роте информационных технологий. Ее прошли уже 65 человек, в этот осенний призыв набор составляет 40 человек. "Всего же за время существования роты более 500 человек изъявили желание пройти в ней срочную службу", - сказал министр. Это позволяет тщательно отбирать военнослужащих по профессиональным требованиям и морально-деловым качествам.

Рота функционирует только год, но военнослужащие подразделения привлекались к выполнению 19 проектов различной направленности и степени сложности - от систем учета образцов вооружения и военной техники до создания виртуальных тренажеров. Уже завершено выполнение шести проектов. В мае текущего года на выставке MILEX был представлен сетевой виртуальный тренажер для специалистов связи, разработанный в роте. Подразделение получило за данную разработку специальный приз.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
IT армия Министерство обороны технологии
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь и Россия заинтересованы активизировать взаимодействие в области онкологии
Фото из архива Более 70 тыс. россиян получили медпомощь в Беларуси с начала года
Фото из архива Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии
Фото из архива Медики Беларуси и России планируют реализовать проект в области антимикробной резистентности
Фото из архива Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
Белорусская армия планирует закупить противотанковые ракеты "Атака" в 2020-2021 годах
Главное
Встреча Лукашенко и Ван дер Беллена проходит в Вене
В Беларуси подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента
Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог - Шубель
В Беларуси проходит досрочное голосование на парламентских выборах
Топ-новости
Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Украинцы среди лидеров других стран лучше всего относятся к Лукашенко
МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман
Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
В Департаменте по энергоэффективности объяснили жару в квартирах в начале отопительного сезона
Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии
Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок продовольствия - Хотько
В ЕАЭС обсуждается возможность регулирования цен на сахар - Шустов
Сыры занимают более трети в белорусском экспорте молочной продукции
Беларусбанк предупреждает о возможных сбоях в программном обеспечении
"Белоруснефть" досрочно выполнила годовой план по бурению боковых стволов
Беларусь заинтересована в изучении шведского опыта по достижению ЦУР - Щеткина
Беларусь за счет энергосбережения в январе-сентябре сэкономила 635 тыс. т условного топлива
В Беларуси выявлено 654 месторождения пресных и минеральных вод
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.