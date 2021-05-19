Более 500 экспертов объединят "Сахаровские чтения" в БГУ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2021 года: экологические проблемы XXI века" пройдет 20-21 мая в БГУ. Организуется мероприятие в очно-дистанционном формате с трансляцией на YouTube, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В этом году научный форум приурочен к 100-летним юбилеям советского физика-теоретика, академика АН СССР Андрея Сахарова и БГУ. На торжественном открытии с приветственным словом выступят ректор БГУ Андрей Король и директор Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова Сергей Маскевич. Также свои приветствия участникам направят заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко, советник отдела гуманитарного сотрудничества, образования и науки департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Галина Казак.

Участниками масштабного форума станут свыше 500 экспертов, в том числе ученых, экологов, из 12 стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, США, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Казахстана, Турции, Молдовы. Это представители БГУ, Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, БГПУ им. М.Танка, Российского университета дружбы народов, Орегонского университета (США), Одесской национальной академии пищевых технологий, а также Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии Беларуси, Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и других учреждений.

"Состоится работа семи секций. Здесь рассмотрят экологические аспекты медицины, использование информационных систем и технологий для управления качеством окружающей среды. В повестке также вопрос обеспечения радиационной безопасности, в том числе вокруг Белорусской АЭС. Ученые БГУ, в частности МГЭИ им. А.Д.Сахарова, продолжают активно вести научные исследования и разработки в этом направлении, - рассказали в БГУ. - Экологические вопросы во все времена волнуют человечество. С каждым годом возникает необходимость поиска новых путей их решения. Этим и объясняется большое внимание к конференции ученых со всего мира".

Кроме того, будут работать круглые столы на темы международного рейтинга зеленых университетов UI Green Metric Ranking of World Universities, подготовки специалистов экологического профиля, биоэтики в экстремальных ситуациях, а также научного наследия Владимира Вернадского в контексте проблем устойчивого развития.

Организуют форум МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ, Министерство образования, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-