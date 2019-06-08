Более 500 новобранцев органов погранслужбы приняли присягу

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военную присягу сегодня приняли более 500 военнослужащих нового пополнения органов пограничной службы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

В частности, слова на верность белорусскому народу в присутствии близких и друзей на строевом плацу группы материально-технического обеспечения органов пограничной службы в Дзержинске произнесли около 80 военнослужащих. В мероприятии приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, председатель Дзержинского районного Совета депутатов Александр Саракач, военный комиссар Дзержинского и Узденского районов подполковник Александр Чаура, а также ветераны-пограничники.

После принятия присяги прошел традиционный митинг, который завершился прохождением торжественным маршем. Родители новобранцев смогли пообщаться с командованием части, которое рассказало об особенностях и перспективах службы молодых пограничников.

Еще на этапе отбора в военных комиссариатах призывники прошли медицинское обследование, тщательное психологическое тестирование. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, высокие моральные качества и даже семейное положение призывника.

Уже в понедельник новое пополнение продолжит подготовку в учебных пунктах, по окончании которой военнослужащих распределят в подразделения границы по своим специальностям. А сегодня у них есть возможность пообщаться со своими родными и близкими, получив первое увольнение.-0-