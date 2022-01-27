Более 5,6 млн пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания БЖД в 2021 году

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Терминалами самообслуживания Белорусской железной дороги в 2021 году воспользовались более 5,6 млн пассажиров. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В 2021 году билеты на поезда с ненумерованными местами через терминалы самообслуживания приобрели 5,655 млн человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Терминалы для пассажиров стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам. Этот канал продаж пользуется возрастающим спросом у жителей и гостей страны. В среднем с использованием терминалов самообслуживания ежемесячно проездные документы оформляют около 471,3 тыс. пассажиров БЖД", - рассказали в пресс-центре.

Наибольшее количество билетов, по информации БЖД, было оформлено через терминалы с июня по октябрь. В июле 2021 года ими воспользовался каждый десятый пассажир поездов региональных линий экономкласса и городских линий.

"В течение 2021 года установлено и введено в эксплуатацию 27 новых терминалов. Благодаря этому более широкие возможности оформления проезда появились на вокзалах станций Минск-Пассажирский, Витебск, Могилев, Бобруйск, Барановичи-Полесские, Осиповичи, Гомель, Жлобин и Пинск. В настоящий момент на станциях и остановочных пунктах Белорусской железной дороги установлено 184 устройства самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа. В 2022 году планируется установить еще 29 терминалов самообслуживания нового типа", - добавили в пресс-центре.

С учетом текущей эпидемической ситуации БЖД рекомендует пассажирам активно использовать терминалы самообслуживания и другие электронные каналы продаж проездных документов.-0-