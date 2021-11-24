Более 6 т собранной минчанами гуманитарной помощи отправлено в ТЛЦ на границу

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель минского ОО "Белорусский союз женщин", начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, а также столичные волонтеры везут более 6 т гуманитарной помощи в виде продуктов питания, теплых вещей, собранных минчанами, на белорусско-польскую границу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Накануне вечером представители первичек минской организации БСЖ, предприятий, общественных объединений столицы передавали в офис городской организации продукты - детское питание, не требующие варки каши, соки, консервы из говядины и курицы, паштеты, крупы, макароны, печенье, теплые вещи, средства гигиены. А сегодня в 6.20 столичные студенты-волонтеры загрузили все это в машину. Координирует доставку и сопровождает собранный груз в ТЛЦ Ольга Чемоданова.

"Мы продолжаем формировать гуманитарную помощь для беженцев, находящихся в ТЛЦ. Первый гуманитарный груз под эгидой минской организации Белорусского союза женщин, собранного минчанами, был доставлен на границу 14 ноября. Ситуация, которую мы наблюдаем на границе на протяжении всего этого времени, никого не оставляет равнодушным. На просьбу о помощи откликаются многие минчане: представители госорганов, предприятия Минска, волонтеры. В течении дня мы окажем помощь в ТЛЦ", - сказала Ольга Чемоданова.

Ребята из БРСМ сопровождают груз и помогут в разгрузке его после доставки. В качестве волонтеров также едут переводчики.-0-