Более 6 тыс. письменных и электронных обращений поступило в январе-июне в органы КГК

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В органы Комитета государственного контроля в первом полугодии поступило более 6 тыс. письменных и электронных обращений, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Всего поступило 6128 письменных и электронных обращений (на 2,7% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года). Количество электронных обращений увеличилось на 35%, устных уменьшилось на 18%. В январе-июне текущего года в ходе личных приемов принято 983 человека (81,9%)", - уточнили в ведомстве.

Из 2153 обращений, поступивших в центральный аппарат Комитета госконтроля, другие организации по компетенции направлены для рассмотрения 1382, из них взято на контроль 321.

Приняты положительные решения по 76 обращениям (9,6%), признаны необоснованными 68 (8,6%). Заявителям даны разъяснения по результатам рассмотрения 447 обращений (56,8%).

"Приоритетными для граждан остаются коммунально-бытовые и жилищные вопросы, деятельность предприятий и организаций, трудовые отношения (размер выплат стимулирующего характера, нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета при увольнении)", - рассказали в КГК.

Так, после обращения жителей горпоселка Оболь в Комитет госконтроля Витебской области был решен вопрос их безопасного перемещения вдоль дороги в этом населенном пункте, восстановлено покрытие старой пешеходной дорожки. В Новолукомле благоустроены и отремонтированы участки городских улиц, устранены последствия аварии в сетях водоснабжения. После рассмотрения обращения жителей деревни Роза Люксембург Ельского района заменен участок водопроводной сети (водоснабжение отсутствовало более полугода). Решен вопрос капитального ремонта стыков стеновых панелей жилого дома по ул. Восточной в Минске.

КГК контролирует решение поднимаемых гражданами вопросов, направляет рекомендации либо поручения в соответствующие органы и организации. Создаются межведомственные или рабочие группы. Некоторые обращения рассматриваются с выездом на место. В частности, только после письма КГК в Минский облисполком в марте 2020 года было принято решение Минского райисполкома о постановке на учет бесхозяйственной водопроводной сети в деревне Зацень. При содействии КГК Брестской области жительнице Барановичей выполнен перерасчет расхода тепловой энергии и возвращена излишне уплаченная сумма.

В первом полугодии за допущенные нарушения в работе с населением освобождены от занимаемой должности восемь человек, к дисциплинарной ответственности привлечены 120 работников, к административной - 38. Возмещено ущерба и наложено штрафов на сумму более Br27,7 тыс. Возбуждено одно уголовное дело.

Работники органов Комитета госконтроля в январе - июне провели 146 выездных приемов, 175 прямых телефонных линий и 83 горячие линии по таким актуальным темам, как начисление заработной платы работникам бюджетной сферы и выплат стимулирующего характера медработникам, наличие в магазинах и аптеках защитных масок и антисептиков, стоимость востребованных продуктов питания в розничной торговой сети, исполнение заявок, поступающих в единую диспетчерскую службу ЖКХ, проведение централизованного тестирования.-0-