13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% браков в 2019 году зарегистрировано в торжественной обстановке. Такую информацию предоставила пресс-служба Министерства юстиции к пресс-конференции с участием министра юстиции Олега Слижевского, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году зарегистрировано более 39 тыс. браков в торжественной обстановке, что составляет 62% от их общего числа. Церемонии торжественных регистраций проводились в Мирском, Несвижском замках, других памятных и исторических местах.

Также в 2019-м в торжественной обстановке зарегистрировано более 8,3 тыс. рождений, проведено свыше 1,6 тыс. свадебных юбилеев, из них 570 золотых и 611 серебряных.

В Беларуси действует 147 отделов загса районных и городских исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах, Дворец гражданских обрядов горисполкома, 7 архивов органов загса главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.

Министерство юстиции в 2019-м вело работу по совершенствованию норм Кодекса о браке и семье. Внесены изменения в законодательство в плане изменения форм бланков свидетельств о заключении брака и о перемене имени, утверждена новая форма ведомственной отчетности об административных процедурах, которые осуществляют органы загса.

На заседании рабочей группы по вопросам взаимодействия органов загса Беларуси и России определены единые подходы при применении норм Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года в отношении истребования документов о регистрации актов гражданского состояния. Также обсуждалась возможность разработки межправительственного соглашения о взаимном признании документов о регистрации актов гражданского состояния, выданных уполномоченными органами двух стран, без проставления апостиля.-0-