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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 тыс. человек в Беларуси состоят в очереди на получение земельных участков для строительства жилья, из них 58 тыс. - нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сообщила журналистам начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Усенкова, передает корреспондент БЕЛТА.
Около 30 тыс. граждан претендуют на площадки в Минской области.
По данным на 1 октября, в перечне свободных участков значатся земли общей площадью 11 тыс. га.
/Будет дополнено/. -0-