16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6,8 млн граждан включены в списки для голосования на республиканском референдуме. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Центральная комиссия напоминает, что с 11 февраля участковые комиссии принимают граждан для ознакомления со сведениями в списках участников референдума. Каждый гражданин может прийти на участок для голосования и посмотреть, правильно ли внесены данные о нем. Сделать это можно с 17.00 до 19.00 в будние дни и с 12.00 до 14.00 в субботу.-0-