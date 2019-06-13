Более 7,6 тыс. га торфяников восстановят в Беларуси в 2019 году

13 июня , Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году планируется провести экологическую реабилитацию более 7,6 тыс. га торфяников по проекту ПРООН-ГЭФ "Ветландс", сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

Торфяники расположены в Вилейском, Городокском, Шарковщинском, Миорском, Сморгонском районах. Также на болоте Докудовское в Лидском районе опробуют новую методику ускоренного обновления экосистем.

Ранее такая работа проводилась на территории Могилевской области. По проекту, поддержанному правительством Республики Корея и Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием, восстановлено более 1 тыс. га деградированных и неэффективно осушенных болот. Ключевым мероприятием стало заболачивание осушенных торфяников Нарковщина Чериковского района (383 га) и Печенеж Костюковичского района (670 га). В мае текущего года на территории региона проходила мониторинговая миссия представителей секретариата Конвенции и Министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства и рыболовства Республики Корея. Эксперты высоко оценили усилия Беларуси по экологической реабилитации нарушенных торфяников. Итоги проекта планируется представить осенью на конференции ООН по борьбе с опустыниванием, которая пройдет в Индии, рассказал Андрей Кузьмич.

Реабилитация нарушенных болот помогает стабилизации уровня грунтовых вод, предотвращению минерализации торфа и высыхания почв, сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, снижению риска лесных пожаров, а также увеличению численности редких видов флоры и фауны.-0-