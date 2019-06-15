Более 90 выпускников Института пограничной службы получили лейтенантские погоны

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный выпуск офицеров Института пограничной службы Беларуси состоялся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 90 выпускников вуза получили лейтенантские погоны. Всем молодым лейтенантам вручены нагрудные знаки и дипломы об окончании института.

Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила уровень подготовки молодых специалистов. За годы существования вуза с 1997 по 2019 год подготовлено и выпущено более 2 тыс. офицеров. Из них 28 окончили обучение с золотой медалью и 116 получили диплом с отличием. Выпускники, достигшие высоких результатов в военно-научной работе, общественной жизни института и спорте, поощрены руководством Госпогранкомитета.

Большинство молодых лейтенантов по окончании отпуска отправятся в подразделения границы. Приобретенные за время обучения навыки для многих из них станут отправной точкой в дальнейшей военной карьере.

Выпускники института также будут задействованы для несения службы в пунктах пропуска на белорусской границе во время II Европейских игр.-0-

Фото Института погранслужбы