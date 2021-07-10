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Общество
10 июля 2021, 10:37

Более 900 абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в резервные дни

Фото из архива
Фото из архива
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На ЦТ по химии 100 баллов набрали 24 абитуриента
В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни зарегистрировались более 900 абитуриентов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РИКЗ. ​

"Для прохождения ЦТ в резервные дни зарегистрировались 927 абитуриентов", - рассказали в РИКЗ.

В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование. В частности, это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать.

Всего в этом году на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Испытания стартовали 16 июня с белорусского языка, последнее ЦТ по основному графику (всемирная история, новейшее время) прошло 8 июля. ​

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Начинается испытание, как и в основные дни, в 11.00. Условия те же. Запрещено проносить средства приема, хранения и передачи информации, то есть мобильный телефон и другие гаджеты. ​

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.-0-

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