20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более заразный стелс-омикрон способен вызывать потерю обоняния, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Первое, что абсолютно известно, - стелс более контагиозен, распространяется быстрее, чем омикрон ВА.1. У инфицированных клиническое течение заболевания несколько отличается от того, которое вызывает омикрон ВА.1. Если мы говорим, что омикрон ВА.1, который сейчас циркулирует повсеместно, вызывает симптоматику, напоминающую ОРВИ без потери обоняния (это впервые наблюдается, потому что дельта, как правило, тоже вызывала потерю обоняния), то с вариантом стелс эта проблема возвращается. То есть один из признаков инфицирования - отсутствие запахов и вкусов", - сказала Елена Гасич.

Что касается нарушений ЖКТ, такие наблюдения тоже есть. Вместе с тем заведующая лабораторией отметила: выводы о клиническом течении заболевания можно делать только на основании длительного периода наблюдений и большой выборки. "О случаях заболевания, вызванных стелс-омикроном, мы знаем, по сути, месяц. Хочу подчеркнуть: данные, которые у нас есть, основываются на наблюдениях в тех странах, где очень высокий уровень коллективного иммунитета, то есть вакцинации", - обратила внимание Елена Гасич.

Она напомнила, что в Дании, Великобритании привито 97-98% населения, это очень много. "Конечно, мы такого уровня вакцинации пока не достигли, поэтому однозначно сказать, сохранится ли подобная тенденция в нашей стране, если вдруг к нам придет вариант стелс, пока сложно", - отметила она.-0-