Больше всего предложений по КоАП белорусы высказали по безопасности дорожного движения

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время общественного обсуждения проектов КоАП и ПИКоАП больше всего предложений поступило по безопасности дорожного движения, сообщил сегодня журналистам директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои замечания по проектам можно было высказать с 18 по 27 мая. "Больше всего предложений поступило по безопасности дорожного движения. Эта тема в наибольшей степени волнует людей. Идеи высказывались разноплановые как относительно размеров штрафов, так и использования средств фотофиксации, балльной системы штрафов", - рассказал Андрей Мательский. Люди выступили и за то, чтобы сохранить ответственность за незаконное проведение раскопок археологических артефактов. В числе предложений - наказывать нарушителей правил содержания всех животных, а не только собак и кошек.

Директор НЦПИ отметил высокую активность граждан в обсуждении проектов КоАП и ПИКоАП. За десять дней на Правовом форуме Беларуси оставили более 2,3 тыс. отзывов. "Это очень много. Раньше, когда мы проводили изучение общественного мнения при планировании разработки этих кодексов, поступило около 1,5 тыс. предложений", - добавил он.

Специалисты центра систематизировали и обобщили все предложения, отправили их разработчикам. Часть уже учтена. Андрей Мательский обратил внимание, что участие граждан в публичном обсуждении проектов законов и других нормативных правовых актов приобретает более профессиональный характер. Люди высказываются по существу, с учетом своего жизненного опыта. "Такая работа себя оправдывает. Думаю, будем это направление развивать", - сказал руководитель НЦПИ.-0-