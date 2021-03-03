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Общество
03 марта 2021, 10:16

Большие подорлики начали возвращаться в Беларусь после зимовки

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большие подорлики начали возвращаться в Беларусь после зимовки. Следить за их миграцией можно онлайн на сайте общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", сообщили БЕЛТА в АПБ.

Большой подорлик - в числе редких хищных птиц Европы, ему угрожает исчезновение. Одна из самых больших популяций в мире гнездится в Беларуси. Специалисты АПБ в последние годы окольцевали нескольких птиц и снабдили их передатчиками, чтобы отслеживать пути миграции. Всего в Беларуси помечен 21 большой подорлик (включая двух гибридов).

"Как-то очень неожиданно началась весна. Сильные морозы и глубокий снег настраивали на долгое и терпеливое ее ожидание. Но вот 16 февраля тронулся в путь большой подорлик, который зимовал в далекой Ботсване. На следующий день, 17 февраля, начала мигрировать на север птица из Замбии. Еще один большой подорлик, находившийся в Южной Греции, оставил место зимовки 21 февраля. Кстати, 16 и 21 февраля стали абсолютными рекордами по датам начала миграции подорликов из Африки и Европы соответственно. Посмотрим, будет ли побит рекорд самого раннего прилета помеченных передатчиками птиц (13 марта), а может быть, и самого раннего за все время наблюдений (7 марта)", - сказали в АПБ.

Под наблюдением также подорлики, которые зимуют на Балканах, в Израиле, Египте, Судане, Эфиопии, а также в Южной Африке. По словам орнитологов, эти птицы пока в ожидании.

Специалисты изучают миграцию больших подорликов по международному проекту "Полесье - дикая природа без границ: защита одного из крупнейших природных ландшафтов Европы", который является компонентом Программы сохранения угрожаемых ландшафтов.-0-

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