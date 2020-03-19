Фото БЖД

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство поездов из Беларуси в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги. "В связи с распоряжением правительства РФ от 16 марта №635-р, уведомлением ОАО "РЖД" и падением пассажиропотока с 23 марта временно отменяется ряд международных пассажирских поездов в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом", - сообщили в БЖД. Отменяются поезда №4/3 Брест - Москва, №26/25 Гродно/Минск - Москва, №28/27 Брест - Москва, №40/39 Полоцк - Москва, №56/55 Гомель/Могилев - Москва, №84/83 Гомель - Санкт-Петербург, №96/95 Брест - Москва, №250/249 Гродно/Минск - Санкт-Петербург. При этом сохраняется курсирование поездов БЖД №2/1 Минск - Москва и №52/51 Брест - Санкт-Петербург. Белорусская железная дорога напоминает, что в соответствии с распоряжением правительства РФ №635-р с 18 марта до 1 мая временно ограничивается въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси. При этом в Беларусь из России можно возвращаться международными поездами без ограничений. Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Деньги возвращаются на основании проездных документов. Электронные билеты возвращаются через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены. БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно. Актуальную информацию о поездах в сообщении Беларусь - Россия можно получить на сайте БЖД, в железнодорожных кассах, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!