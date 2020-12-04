Большинство погибших зимой рыбаков были в состоянии алкогольного опьянения - ОСВОД

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство погибших зимой рыбаков были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько.

"Если брать статистику за последние 5 лет, то в зимний период на водоемах Беларуси утонули 33 минчанина, из них один несовершеннолетний. Если провести срез по погибшим, то основная масса - это рыбаки. 8 рыбаков погибли, 6 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Дмитрий Стаселько. - Рыбаки не рассчитывают свои силы, ждут с нетерпением этот период, не дожидаясь безопасной толщины льда, выходят на рыбалку и проваливаются под лед. Как правило, мало людей может оказать им помощь, потому что не знают, как это делать. В результате - трагические последствия".

Спасатели проводят профилактическую работу до периода выхода рыбаков на лед. "Мы проводим разъяснительные беседы, массовую работу среди предприятий, школ, совместно с администрациями районов города охватываем места массового скопления рыбаков и устанавливаем там таблички о запрете выхода на лед. Прорабатываем ежегодно вопросы о принятии решения о запрете выхода на лед. Но, тем не менее, цифры говорят сами за себя", - отметил председатель организации.

Чтобы рыбалка была максимально безопасной, Дмитрий Стаселько рекомендует рыбакам контактировать со спасательными станциями ОСВОД. Кроме того, следует перед выходом на лед уточнить данные о его толщине, учитывать погодные условия. "Если вдруг кто-то приехал на рыбалку без средств спасения и обозначения, пускай подойдут на станцию. У нас с этого года будет услуга по прокату жилетов. В этом случае мы будем спокойны. И если человек провалится под лед, то он будет оставаться какое-то время на плаву. Для быстрого реагирования на такие случаи благодаря Мингорисполкому мы приобрели аэролодку, которая позволяет оперативно прибыть к человеку, терпящему бедствие, и оказать ему помощь. Хочу предупредить, пока не установится необходимая толщина льда, мы будем этой аэролодкой проходить и ломать кромки, чтобы не было возможности захода рыбаков с берега на лед", - подчеркнул он.

Председатель организации акцентировал внимание, что по-прежнему особое внимание в зимний период спасатели уделяют профилактической работе с несовершеннолетними. "Мы проводим огромную работу в школах, с родителями. Несмотря на наши усилия, хотелось бы активнее включить в эту работу всех субъектов профилактики, что позволит донести информацию, что тонкий лед - это очень опасно", - добавил он.-0-

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