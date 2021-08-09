"Большой разговор" является открытой демократией и проявлением свободы слова - Щекин

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор" является открытой демократией и проявлением свободы слова. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Скажу откровенно как участник "Большого разговора" - поразили искренность, четкость и высокий уровень этического восприятия Президентом происходящих процессов. Лейтмотивом стали национальные интересы, единство белорусского народа, строительство будущего. Конституционное обновление, безопасность, структурно-функциональное переформатирование в системе государственного управления, минимизация последствий санкционного давления и мир на улицах стали основными темами разговора", - рассказал Николай Щекин.

Аналитик отметил, что особый акцент был сделан на отношениях с Украиной, Россией и ЕС. "К слову сказать, с подачи журналистов, представляющих эти страны. Ответы, насыщенные конкретными фактами Александра Лукашенко, стали холодным душем для политической элиты коллективного Запада. Факты, оглашенные главой государства, показали двуличие и лицемерие западных стран. Президент продемонстрировал всему миру, что готов взять на себя полную ответственность за наведение порядка в стране и действия по пресечению экстремизма и нацизма", - подчеркнул он.

Николай Щекин добавил: "Большой разговор" является открытой демократией и проявлением свободы слова. Открытые и острые вопросы предвосхитили прямые и целеполагающие ответы. Ответы на вопросы взаимодействия власти и общественных организаций открыли ряд потенциальных перспектив. Уверен, каждый гражданин смог получить ответ на волнующий его вопрос. Самый продолжительный разговор за всю историю стал зеркалом души белорусского народа. Все попытки западных журналистов вывести из себя Президента выглядели мерзко и беспомощно. Сегодня я увидел еще большую поддержку главы государства, чем даже на выборах".-0-