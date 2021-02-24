БООР собирает предложения по зарыблению водоемов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов собирает предложения по зарыблению водоемов, сообщили БЕЛТА в БООР.

"БООР в этом году планирует продолжить работу по зарыблению водоемов. Предлагаем рыболовам представить свои предложения до 7 марта на электронный адрес ohota_boor@mail.ru. При этом нужно указывать точное название и место расположения водоема (населенный пункт, район, область). Основные критерии - социальная значимость водоема, площадь не менее 50 га, отсутствие заморных явлений. Кроме того, водоем не должен быть передан в аренду для ведения рыболовного хозяйства или в безвозмездное пользование", - сказали в БООР.

Все предложения, соответствующие указанным критериям, будут вынесены на обсуждение во время очередного заседания совета по развитию любительского и спортивного рыболовства, созданного при БООР. В его состав входят представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальной академии наук Беларуси, а также различных общественных объединений и специализированных СМИ.

БООР проводит зарыбление с 2014 года за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей. Эти мероприятия выполняются в соответствии с биологическим обоснованием и в целях улучшения видового состава ихтиофауны, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости водоемов.

С 2014 года зарыблено более 80 наиболее социально значимых водоемов страны: водохранилища Заславское, Чигиринское, Солигорское, Краснослободское, Петровичское, Рудея, Велута, Зельвенское, Вяча, Птичь, Полоцкое, Гродненское, Вилейское, Тетеринское; озера Лепельское, Крушиновское, Ант, Юбилейное, Ореховское, Белое, Суя, Мугирино; участки рек Днепр, Припять, Мухавец и другие. Многие из перечисленных водоемов зарыблялись неоднократно на протяжении нескольких лет.-0-