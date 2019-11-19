БООР за год выпустило в 16 водоемов более 40 т рыбы

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов за 2019 год выпустило в 16 водоемов более 40 т рыбы, сообщили БЕЛТА в БООР.

Мероприятия по зарыблению рыболовных угодий фонда запаса в этом году уже завершились. За счет средств БООР, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей, проведено зарыбление озера Ореховское и карьера Бульково в Брестской области, озера Суя и водохранилища Полоцкое в Витебской области, водохранилища Великоборское и озера Белое в Гомельской области, водохранилищ Зельвенское и Яновское, пруда Молодежный в Гродненской области. Кроме того, рыбу выпустили в водохранилище Вилейское, реку Титовка и пруд Богуши в Минской области, а также водохранилища Днепрец и Тетеринское, пруды вблизи населенного пункта Тупичино и в городском поселке Хотимск в Могилевской области.

В эти водоемы вселено свыше 150 тыс. экземпляров разновозрастного рыбопосадочного материала и 285 тыс. личинок различных видов рыб: щука, сом, линь, карп, белый амур и др. Общий вес рыбы составил более 40 т.

БООР проводит зарыбление водоемов ежегодно, начиная с 2014 года. За последние шесть лет в водоемы страны, относящиеся к фонду запаса рыболовных угодий, за счет средств БООР вселено более 200 т, или почти 900 тыс. особей рыб различных видов (щука, сом, стерлядь, линь, белый амур, карп и др.). Также в эти водоемы вселено свыше 2,5 млн личинок щуки и сома.-0-