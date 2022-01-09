БООР за год выпустило в водоемы около 13 т рыбы

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов за 2021 год выпустило в 17 водоемов около 13 т рыбы, сообщили БЕЛТА в БООР.

"В весенний и осенний периоды БООР произвело зарыбление 17 водоемов фонда запаса рыболовных угодий во всех административных областях. Всего выпустили около 13 т рыбопосадочного материала, или 367,93 тыс. рыб различных видов. Среди них были щука, сом, карп, карась, белый амур, толстолобик, язь. Зарыбление водоемов язем произведено впервые", - рассказали в БООР.

В частности, зарыбление проводилось на водохранилищах Дубенецкое и Нетчин в Брестской области, озерах Вечелье и Полуозерье в Витебской, водохранилище Днепро-Брагинское в Гомельской, водохранилищах Волпенское, Гезгальское, Зельвенское и озере Юбилейное в Гродненской области, прудах в Воложине и Ивенце в Минской области, водохранилище Палужское в Могилевской области.

Белорусское общество охотников и рыболовов планирует продолжить мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов в водоемах страны. Чтобы оказать содействие в зарыблении водоемов, необходимо вступить в БООР.-0-