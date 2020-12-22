Борьбу с COVID-19 в странах СНГ обсудили по видео-конференц-связи

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств - участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней прошло на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены совета обменялись мнениями о ситуации по COVID-19 в СНГ. Речь шла о динамике эпидемического процесса, его особенностях за последние три месяца, ситуации в государствах по гриппу и ОРВИ. "Проинформировали друг друга об эффективности введенных в своих странах противоэпидемических, профилактических и ограничительных мероприятий, в том числе в отношении международных поездок, - рассказали в пресс-службе. - Участники встречи поделились итогами исследований популяционного иммунитета против COVID-19 в государствах Содружества, обсудили результаты сероэпидемиологических исследований в рамках исследований UNITY, представленных Европейским региональным бюро ВОЗ, а также подходы к лабораторному тестированию и типы используемых тест-систем".

Особое внимание было уделено результатам разработки вакцин против коронавируса нового типа. На данный момент в России зарегистрировано два вида вакцин, вакцина против COVID-19 внесена в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Обсуждался также информационный обмен между государствами СНГ о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Кроме того, были рассмотрены итоги XXXII заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества.

В пресс-службе отметили: в ноябре Координационному совету по проблемам санитарной охраны территорий государств - участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней исполнилось 20 лет.-0-