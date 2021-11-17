Боровик: ЕС вытирает ноги о права человека в отношении беженцев

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС вытирает ноги о права человека в отношении беженцев. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"Все нормы международного права попираются. Посмотрите, официальный Минск обвиняли в каких-то чрезмерных действиях, когда на наших улицах пытались чинить беспорядки, пытались незаконным образом захватить власть. Сегодня в ЕС самым грубым образом попираются права человека, нарушается право на жизнь, право людей обратиться и получить статус беженцев. В ЕС на них плюют, об их права вытирают ноги", - сказал Вадим Боровик.

При этом Европа молчит. "Цивилизованная Европа показывает, что, к сожалению, нормы международного права и так называемые права человека, под предлогом защиты которых часто вторгаются на территории других государств, сегодня ничего не стоят. Эти права человека используются в качестве меры давления на суверенные государства, но ни в коем случае не для защиты прав и интересов обездоленных, лишенных крова людей", - дополнил политолог.-0-

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