БПОВЦ обеспечивает техническими средствами реабилитации более 100 тыс. инвалидов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническими средствами социальной реабилитации обеспечиваем более 100 тыс. инвалидов, которые закреплены за Белорусским протезно-ортопедическим восстановительным центром. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА главный инженер центра Игорь Холопица.

"Все лица с ограниченными возможностями, которые нуждаются в технических изделиях, получают необходимые устройства. Стараемся покрывать все запросы быстро, а также постоянно разрабатываем новую продукцию и модернизируем существующую. На данный момент производим 39 видов технических средств социальной реабилитации из 72, которые закреплены в государственном реестре. Еще 50 изделий находится в разработке", - рассказал Игорь Холопица.

В РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" занимаются проектированием и изготовлением протезов верхних и нижних конечностей, кресел-колясок, тростей и костылей, корсетов, ортопедической и профилактической обуви и других технических средств социальной реабилитации. Также в центре проводят лечебно-оздоровительные и профилактические процедуры, предоставляют людям с инвалидностью возможность получить рабочие специальности и пройти профессиональную переподготовку с последующей выдачей соответствующих квалификационных документов.-0-

Продукция БПОВЦ. Фото Андрея Покумейко