БПЦ: каждый через онлайн-трансляции может принять участие в общецерковной молитве

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый через онлайн-трансляции богослужений может принять участие в общецерковной молитве. Об этом говорится в обращении Синода Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

На заседание Синода была приглашена заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Она рассказала об эпидемиологической обстановке в Беларуси и необходимости применения санитарных мер по борьбе с коронавирусом. "Синод Белорусской православной церкви призывает пастырей и всех верующих строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения. Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием), рекомендовано воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям. Церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений. Каждый желающий может присоединиться к просмотру и тем самым принять участие в общецерковной молитве. Мирянам, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и в связи с этим приостанавливают свое участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех", - отмечается в обращении.

Православные храмы не будут закрываться, особенно в пасхальные дни, но это возлагает большую ответственность на епископат и священнослужителей. В епархиях, где эпидемиологический уровень более сложный, рекомендовано применить более строгие санитарные нормы во время богослужений. Настоятельно рекомендовано в дни общецерковных праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой освящение верб и пасхальной пищи совершать исключительно на прихрамовых территориях под открытым небом.-0-