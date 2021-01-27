Брифинг о международных подходах в сфере ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг "Международные подходы к формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и их реализации в Беларуси" пройдет сегодня в 12.00 в пресс-центре БЕЛТА.

После принятия решения о сооружении Белорусской АЭС началось формирование целой инфраструктуры безопасности, которая необходима для устойчивой безопасной эксплуатации АЭС в длительной перспективе.

О международных подходах к формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и их реализации в стране расскажут представители Госатомнадзора.

Участники: Ольга Луговская - начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор); Александр Докучаев - заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор); Олег Соболев - консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-