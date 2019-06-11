Брифинг о новых подходах по предоставлению арендного жилья пройдет 12 июня в БЕЛТА

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о новых подходах по предоставлению арендного жилья государственного жилищного фонда состоится в пресс-центре БЕЛТА 12 июня в 11.00.

Новая редакция Жилищного кодекса принята 4 мая 2019 года. Принципиальным новшеством является систематизация ряда правовых нормативных актов, принятых за последние годы в сфере жилищных правоотношений. Из главных моментов новой редакции можно выделить корректировку вопросов регулирования арендного жилья, платы за жилищно-коммунальные услуги, социальной защиты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На брифинге заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Ольга Герман расскажет о новых подходах по предоставлению арендного жилья, переводу арендного жилья в социальное, а также о льготах и гарантиях в жилищной сфере.

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