БРПО презентует в Москве опыт работы со школьниками

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация презентует свои наработки на ежегодном Зимнем фестивале Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движения школьников" с 13 по 16 декабря в Москве, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"На Зимнем фестивале представители белорусской делегации поделятся опытом организации детского движения в Беларуси. Отрадно, что благодаря Российскому движению школьников, с которым у нас заключено соглашение о сотрудничестве, у белорусской пионерии появилась возможность презентовать наработки на такой большой международной площадке, а также почерпнуть новые практики", - рассказала Александра Гончарова.

Планируется, что проект соберет более 2 тыс. детей и педагогов, региональных координаторов Российского движения школьников. "Подобные площадки стали неотъемлемой частью обмена современными практиками развития детских движений. Они предоставляют возможность открытого диалога между лучшими педагогами наших стран и помогают им формировать профессиональные компетенции и коммуникативную мобильность", - добавила председатель ЦС БРПО.

Белорусская республиканская пионерская организация и Российское движение школьников подписали соглашение о сотрудничестве в мае этого года. За это время реализован совместный проект "На спорте", направленный на формирование здорового образа жизни в детско-юношеской среде.-0-