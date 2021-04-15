БРПО приглашает ребят снять пионерский TikTok

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт работы Белорусской республиканской пионерской организации презентован на XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Площадка Белорусской республиканской пионерской организации состоит из 3 интерактивных блоков. Первый - это презентация проектной деятельности, где каждый желающий может проверить свои знания, ответив на вопросы "Пионерского квиза". Кроме того, мы приглашаем ребят и их родителей ознакомиться с нашей программной деятельностью. В частности, мы презентуем методическое издание "Дневничок Октябренка". Третий блок - история и традиции пионерского движения Беларуси, где можно полистать "Атлас пионерского движения", ознакомиться с символами и ритуалами пионерии. Пионеры-лидеры приглашают всех желающих сделать памятное фото с символом организации Рысенком "Огоньком", а также снять пионерский TikTok", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, в первый день выставки около 50 педагогов-организаторов учреждений общего образования и председателей советов БРПО объединила коммуникационная площадка "Встреча на все 100". На ней состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса информационно-методических материалов "Традиции и инновации в деятельности ОО "БРПО". Конкурс проводился при поддержке Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи посвящена Году народного единства. Знаковое общественно-политическое мероприятие проводится с 14 по 16 апреля с целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, поиска новых решений по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности, патриотизма, национального самосознания и гражданской идентичности.

По итогам выставки будет создан электронный каталог материалов из опыта работы учреждений образования по вопросам организации гражданского и патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, который будет размещен на национальном образовательном портале https://adu.by в разделе "Актуальные технологии и практики воспитания".-0-