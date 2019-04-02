БРПО в этом году сделает акцент на развитие школьного самоуправления

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация в 2019 году сделает акцент на развитие школьного самоуправления, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

"В этом году пионерская организация в своей работе делает акцент на развитие школьного самоуправления. Сейчас в детскую палату Центрального совета БРПО входят ребята в возрасте 11-12 лет, тем самым мы с юного возраста развиваем у школьников лидерские качества и обучаем их управленческим технологиям. Мы хотим выстроить четкую систему преемственности: октябренок - пионер, пионер - активист союза молодежи", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, 9 апреля в Минске состоится встреча участников детской палаты ЦС БРПО. "К нам приедут председатели областных детских палат. Мы подготовили для них интересную программу. Сначала ребята пройдут квест в официальном офисе компании Wargaming. После этого в ресурсном центре молодежный инициатив "Ступени" их ожидает два увлекательных практико-ориентированных тренинга: "БРПО - территория самоуправления" и "Социальное проектирование". Мы научим наших ребят писать социальные проекты. Это очень важно, поскольку мы вводим грантовую систему", - отметила председатель ЦС БРПО.

Александра Гончарова добавила, что стоит задача проводить каждое заседание детской палаты в формате социальных активностей, чтобы у ребят была возможность повышать личностные компетенции.-0-