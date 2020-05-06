БРСМ дает старт республиканскому проекту "Беларусь помнит. Солдаты Победы"

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт республиканскому проекту "Беларусь помнит. Солдаты Победы" по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, посвященному 75-летию Победы, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Актив нашей молодежной организации с 7 по 9 мая во время проекта "Беларусь помнит. Солдаты Победы" поздравит ветеранов, участников, узников концлагерей, тружеников тыла с Днем Великой Победы - одним из самых важных праздников всех поколений белорусов. С учетом непростой эпидобстановки мы проведем чествования этих заслуженных людей на дому, совместно с отделами культуры и военными комиссариатами по всей стране. Конечно же, в проекте примут участие и представители Белорусской пионерской организации, - рассказала Александра Гончарова. - Формы таких чествований будут абсолютно разными - от праздничных открыток с теплыми словами благодарности за мирное небо и пожеланиями крепкого здоровья до передачи памятных медалей и творческих номеров и выступлений во дворах под окнами этих заслуженных людей".

К примеру, Буда-Кошелевская районная организация 7 мая поздравит с наступающим Днем Победы Александра Федосеевича Новичкова и Анатолия Степановича Кашпарова, которые проживают в деревне Селец, в этот же день состоится поздравление гомельчанки Элиты Ивановны Самсоновой, в Лиде - Николая Васильевича Мычко, в Свислочи - Антона Антоновича Тарасевича. Пуховичская районная организация БРСМ 8 мая будет чествовать в Марьиной Горьке Виктора Никифоровича Шейко. В этот же день столичные активисты придут в гости к Герою Советского Союза Ивану Ильичу Кустову с оркестром, растяжкой "Спасибо за Победу", цветами и памятными подарками. В День Победы в Барановичах совместно с отделом культуры активисты союза молодежи поздравят Таисию Васильевну Карасеву. В Чаусах молодежь навестит в Рестянском доме-интернате Федора Михайловича Козлова.

Молодежная инициатива "Беларусь помнит. Солдаты Победы" станет частью республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.-0-