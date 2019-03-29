БРСМ дал старт акции "Их именами названы студенческие отряды"

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дал старт акции "Их именами названы студенческие отряды", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Олег Дикун.

"В год студотрядов и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков БРСМ проводит традиционную республиканскую акцию "Их именами названы студенческие отряды". Ее участниками являются студенческие отряды различного профиля. Цель проекта - формирование нравственных ориентиров и патриотического отношения к героическому прошлому Беларуси среди участников студенческих отрядов, рассказ истории Великой Победы через личности", - сказал Олег Дикун.

По его словам, акция проводится в несколько этапов. "На первом проходит регистрация участников студенческих отрядов в общереспубликанской базе, созданной Республиканским штабом студенческих отрядов БРСМ. Затем студотряду присваивается имя комсомольца, Героя Советского Союза. При этом название отряда должно быть кратким, содержательным, образным, понятным, отвечать воспитательным задачам трудового семестра. Но прежде наши ребята проводят большую поисковую работу, изучают истории героев", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Во время второго этапа материалы об исторической личности будут размещаться на информационных стендах и интернет-ресурсах. Третий этап предусматривает оказание помощи, организацию и проведение мероприятий по благоустройству мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и гражданского населения. Кроме того, отряды по своему решению могут помогать ветеранам, одиноким и пожилым людям.

Олег Дикун добавил, что в Беларуси уже есть студотряды, которым присвоены имена героев Великой Отечественной. "Так, студенческий строительный отряд "Эврика", работавший на Белорусской атомной электростанции, объектам строительства которой присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки, носит имя Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько. Он отличился при освобождении Гомельской области: подбил четыре вражеских танка, две самоходные пушки, уничтожил шесть автомашин с пехотой, выбил из строя три пулемета. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, штурме Берлина. После окончания войны он вернулся в Полоцк, принимал активное участие в восстановлении разрушенного войной города, строительстве Новополоцка. Каждый год перед отправкой на стройку ребята приходят к памятнику героя, чтобы почтить его память и зарядить духом ответственности и преданности своему делу новоиспеченных бойцов отряда", - рассказал он.

Студенческий сервисный отряд "Салют" имени героя-комсомольца, Героя Советского Союза Петра Ивановича Морозова в прошлом году работал на ОАО "Борисов хлебпром". "В июне 1942 года Петр Морозов был направлен на фронт. К весне 1945 года он уже командовал танковой ротой. В бою за город Гольсен Морозов лично уничтожил два артиллерийских орудия, один танк и около 70 солдат и офицеров противника. В боях за Берлин его рота одной из первых вышла к центру города", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.-0-