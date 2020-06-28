БРСМ дал старт третьему трудовому семестру - 2020

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие третьего трудового семестра - 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, состоялось сегодня на площади Государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Трудовые путевки в торжественной обстановке получили представители студотрядовского движения из разных регионов страны, в том числе сводные отряды трудовых проектов этого года: "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (Островец, Белорусская АЭС) и "Атлант-2020", которые уже завтра приступят к работе.

"Традиционно студенческие отряды БРСМ будут работать на знаковых объектах страны. Фишка третьего трудового семестра - 2020 в том, что впервые за последние 10 лет реализуется масштабный молодежный производственный трудовой проект с крупным предприятием Беларуси - ЗАО "Атлант". Наших ребят там ждут, для них зарезервированы рабочие места, и уже завтра они приступают к работе", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. - Сегодня молодые люди нужны везде: в сельском хозяйстве и на частных угодьях, они востребованы на строительстве объектов социальной инфраструктуры. Традиционно студенты педагогических вузов будут работать в детских оздоровительных лагерях".

Для работы на Всебелорусской молодежной стройке сформировано 6 отрядов. Бойцы строительных отрядов в обязательном порядке проходят необходимый инструктаж и обеспечиваются соответствующей экипировкой. Помимо трудовых будней для отрядников подготовлена разнообразная программа с посещением знаковых культурно-исторических мест страны.

"Жизнь бойцов студотрядов насыщенная и очень интересная. И, самое главное, что ребята после себя оставляют наследие, сделанную работу. Это очень важно. Тот, кто поработал в студенческих отрядах, никогда не станет равнодушным, потому что понимает, что такое труд и работа в команде. В этом и заложена главная задача студотрядовского движения", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

На ЗАО "Атлант" в мае-июне этого года уже отработали 5 студенческих отрядов. В июле-августе в основное производство будут включены более 500 бойцов студотрядов. Кроме того, планируется привлечение участников российских студенческих отрядов. В связи с эпидобстановкой, они не смогли приехать в Беларусь к началу проекта, но рассматривается возможность их трудоустройства в августе. Ребята будут работать в качестве слесарей-сборщиков бытовой техники, выполнять базовые технологические операции по сборке бытовой техники. За каждым бойцом студотряда будет закреплен опытный наставник.

Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов - одно из приоритетных направлений БРСМ. В этом году запланирована работа 192 строительных, 509 сельскохозяйственных, 104 педагогических, 174 экологических, 413 сервисных, 27 медицинских и 147 производственных отрядов.

Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ подготовил культурно-досуговую программу. Так, состоятся турниры по футболу, волейболу, стритболу, теннису, шахматам, ребята сдадут нормы физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!". Пройдут конкурсы: "Визитка отряда", агитационных плакатов "Труд крут и безопасен!", на лучшую студотрядовскую песню, средств индивидуальной защиты, интеллектуальные игры, творческий фестиваль "АтлантФЭСТ". Отпразднуют бойцы трудового проекта и традиционные студотрядовские праздники: 23 февраля, 8 марта, день Белорусских студенческих отрядов и Новый год.

Запись в студотряды продолжается. Подать заявку для работы в третьем трудовом семестре можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам! и #БСО. Начиная с марта, 23,4 тыс. человек уже забронировали места для работы в студотрядах различного профиля.-0-