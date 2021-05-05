БРСМ и концерн "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и концерн "Беллегпром" подписали сегодня в Минской городской ратуше во время старта творческого марафона "Мая Беларусь. Мая будучыня" соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Двусторонний договор о сотрудничестве между крупнейшим молодежным общественным объединением страны и многоотраслевым промышленным комплексом приурочен к Году народного единства в Беларуси. Он будет способствовать реализации совместных проектов, направленных на формирование уважительного отношения к государственным символам и их популяризацию, поддержку творческих инициатив белорусской молодежи.

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк

Первым шагом к реализации дорожной карты стало объявление совместного конкурса среди молодых дизайнеров на лучший дизайн изделий легкой промышленности с использованием элементов национальной символики. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре текущего года. Победители получат возможность воплотить свои идеи в жизнь и будут отмечены ценными призами.

"Сегодня подписано соглашение между союзом молодежи и концерном "Беллегпром". Мы даем старт разработке национальной современной молодежной одежды с национальной символикой и самым различным творческим проектам. Сегодня важно развивать, причем на современном уровне, кружковую работу в самых отдаленных регионах, где живут яркие и активные ребята. И мы будем популяризировать их проекты и разработки. О них должна услышать вся страна", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, ответственность - то, что должно быть основной платформой современного молодого поколения. "В Год народного единства ребята предлагают новые инициативы. Мы как союз молодежи готовы поддерживать те, которые несут позитивные и созидательные качества, направленные на мир и единство", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Старт многоступенчатого проекта "Молодежная эстафета творчества "Мая Беларусь. Мая будучыня" приурочен к Дню Победы и Дню Государственного герба и Государственного флага Беларуси. На полях мероприятия также состоялись мастер-классы от белорусских ремесленников, демонстрация коллекции изделий легкой промышленности с элементами национальной колористики. Творческие номера были представлены коллективом Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина и пионерским парадно-церемониальным отрядом гимназии №43 города Минска.

Финальным аккордом мероприятия стал открытый диалог "Цветы Великой Победы" с участием ветеранов Великой Отечественной войны и актива БРСМ столицы.

"Проект "Цветы Великой Победы" стал по-настоящему народной традицией. Не зря красно-зеленая лента прикрепляется с левой стороны, ближе к сердцу. Это то, что сегодня связывает нас с миллионами людей, с поколениями, которые добывали для нас эту Победу, которые отстраивали нашу страну. Сегодня символ именно цветов (яблоневый цвет - символ Победы) - напоминание каждому молодому человеку. Потому что мы, молодые, всего лишь цветы, и что будет сегодня заложено, такие мы и дадим в будущем плоды. Это очень важно, когда государством проводится целенаправленная политика. И сейчас мы продолжаем молодежные инициативы в Год народного единства, - подчеркнул Дмитрий Воронюк. - У каждого региона будут свои фишки. Например, приглашаем всех посетить в субботу большой забег, где наши ребята установят пункты Победы, где каждый сможет обозначить себя бутоньеркой - олицетворением того, что мы за мир, мирное небо и чтим память. Уникальная нить, которая связывает нас и с ныне живущими, и с теми, кто смотрит на нас с небес".-0-

На выставке с государственной символикой

На выставке с государственной символикой

Во время демонстрации одежды с символикой

Фото Оксаны Манчук