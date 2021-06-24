БРСМ и НЦПИ подписали соглашение о сотрудничестве

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ и Национальный центр правовой информации Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась во время открытого диалога "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Документ будет способствовать повышению уровня правового просвещения, информированности молодежи о нормах законодательства Беларуси, основных изменениях нормативных правовых актов.

"Сегодня подписано уникальное соглашение между НЦПИ и БРСМ для совместного взаимодействия и правового сопровождения нашей молодежи. Во время открытого диалога молодежью озвучен ряд вопросов. В частности, подготовка современных нормативных правовых актов. Назрели, быть может, и в них изменения. Учитывая то, что готовятся изменения в главный документ страны - Конституцию, мы думаем, что с ее принятием также будут преобразовываться ведущие направления развития общества, в частности, государственная молодежная политика", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

По его словам, уже проработана дорожная карта сотрудничества НЦПИ и БРСМ. "Мы планируем организовывать самые различные проекты, просветительско-обучающие мероприятия. Причем все в современном формате и с современными технологиями. Они будут проводиться с участием студенческих коллективов, работающей молодежи, в школах", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Общенациональный открытый диалог "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы" - одно из центральных событий Недели молодежи. К участию в работе диалоговой площадки приглашены координаторы приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики: представители парламента, министерств и ведомств, ректоры учреждений высшего образования, а также лидеры БРСМ, победители и призеры проектов союза молодежи, представители студотрядовского движения, волонтеры "Доброго сердца", участники МООП, общественные организации патриотической направленности. В целом мероприятие объединило порядка 250 человек.

Главной офлайн-студией открытого диалога стал зал образовательных технологий Национальной библиотеки Беларуси. Регионы подключаются к работе онлайн через областные и районные студии связи.-0-

Фото БРСМ