БРСМ и НЦПИ подписали соглашение о сотрудничестве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 июня 2021
Минск Малооблачно +33°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:28 Минчанин на протяжении двух лет мошенническим путем похищал деньги граждан Происшествия
17:24 В России обнаружили более 16 тыс. мутаций COVID-19 В мире
17:21 В Шумилинском районе благоустроили пляж у озера Регионы
17:10 Железные дороги Литвы от санкций ЕС против Беларуси могут потерять до 100 млн евро В мире
17:07 Белорусская молодежь выразила несогласие с введенными против страны экономическими санкциями Общество
17:04 Двое абитуриентов удалены во второй день сдачи ЦТ по математике Общество
17:02 Рачков рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России Общество
16:42 В переговорах по зоне свободной торговли ЕАЭС и Египта отмечается существенный прогресс Экономика
16:41 Гомельчанина задержали за публичное оскорбление милиционера Происшествия
16:34 Информационная война и санкции направлены на сдерживание роста страны - мнение Общество
16:25 ФОТОФАКТ: Торжественный выпуск в Университете гражданской защиты МЧС Общество
16:21 БРСМ и НЦПИ подписали соглашение о сотрудничестве Общество
16:21 В Гомельской области планируют отремонтировать 230 дворовых территорий Регионы
16:13 Развитие военно-экономического сотрудничества ОДКБ обсудили на MILEX-2021 Политика
16:12 Макаров: Беларусь выступает за демилитаризацию темы информационной безопасности Общество
16:00 Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1419,6 Общество
15:58 В Гродно из горящего общежития эвакуировали 31 человека Происшествия
15:55 От жителей Гомельской области в январе-мае поступило 200 тыс. заявок в службу 115 Регионы
15:55 Сотрудничество молодежных парламентов Беларуси и России будет существенно расширено - Макаревич Общество
15:51 В Минске участник несанкционированной акции приговорен к 4 годам колонии Происшествия
15:50 Молодежный областной форум работников системы соцзащиты пройдет 25 июня в Острошицком Городке Регионы
15:47 Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Уимблдона Спорт
15:40 В Минске три Telegram-канала признаны экстремистскими Происшествия
15:32 В центре для больных COVID-19 в Москве произошел пожар В мире
15:28 Департамент по авиации получил промежуточный доклад ИКАО об инциденте с рейсом Ryanair Общество
15:27 Конгресс "Наука, питание и здоровье" открылся в НАН Беларуси Общество
15:27 Стрижка, душ и сочный рацион: как спасают от жары обитателей Гродненского зоопарка Регионы
15:18 Генсек ООН: пока все не вакцинируются, никто не будет в безопасности В мире
15:14 Прививку от коронавируса сделали более 26 тыс. брестчан Регионы
15:13 Свыше 10 именных аудиторий откроют к 100-летию в БГУ Общество
Все новости
Все новости
Общество
24 июня 2021, 16:21

БРСМ и НЦПИ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото БРСМ
Фото БРСМ

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ и Национальный центр правовой информации Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась во время открытого диалога "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Документ будет способствовать повышению уровня правового просвещения, информированности молодежи о нормах законодательства Беларуси, основных изменениях нормативных правовых актов.

"Сегодня подписано уникальное соглашение между НЦПИ и БРСМ для совместного взаимодействия и правового сопровождения нашей молодежи. Во время открытого диалога молодежью озвучен ряд вопросов. В частности, подготовка современных нормативных правовых актов. Назрели, быть может, и в них изменения. Учитывая то, что готовятся изменения в главный документ страны - Конституцию, мы думаем, что с ее принятием также будут преобразовываться ведущие направления развития общества, в частности, государственная молодежная политика", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

По его словам, уже проработана дорожная карта сотрудничества НЦПИ и БРСМ. "Мы планируем организовывать самые различные проекты, просветительско-обучающие мероприятия. Причем все в современном формате и с современными технологиями. Они будут проводиться с участием студенческих коллективов, работающей молодежи, в школах", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Общенациональный открытый диалог "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы" - одно из центральных событий Недели молодежи. К участию в работе диалоговой площадки приглашены координаторы приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики: представители парламента, министерств и ведомств, ректоры учреждений высшего образования, а также лидеры БРСМ, победители и призеры проектов союза молодежи, представители студотрядовского движения, волонтеры "Доброго сердца", участники МООП, общественные организации патриотической направленности. В целом мероприятие объединило порядка 250 человек.

Главной офлайн-студией открытого диалога стал зал образовательных технологий Национальной библиотеки Беларуси. Регионы подключаются к работе онлайн через областные и районные студии связи.-0-

Фото БРСМ

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ молодежь сотрудничество
Новости рубрики Общество
Фото БРСМ Белорусская молодежь выразила несогласие с введенными против страны экономическими санкциями
Фото из архива Двое абитуриентов удалены во второй день сдачи ЦТ по математике
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России
Тамара Шатликова. Фото из Facebook-аккаунта сенатора Информационная война и санкции направлены на сдерживание роста страны - мнение
Во время торжественной церемонии выпуска  ФОТОФАКТ: Торжественный выпуск в Университете гражданской защиты МЧС
Олег Макаров. Фото из архива Макаров: Беларусь выступает за демилитаризацию темы информационной безопасности
Главное
Александр Лукашенко посещает Свислочский район Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов
Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении нацсамобытности
Петришенко: эпидбезопасности на "Славянском базаре" нужно уделить первостепенное внимание
Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени
Топ-новости
"Мы прошли этот этап" - Лукашенко поручил больше не расширять работу СЭЗ в Беларуси
Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем
Появление индийского штамма COVID-19 актуализирует задачу по вакцинации населения - Пиневич
Департамент по авиации получил промежуточный доклад ИКАО об инциденте с рейсом Ryanair
Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!
Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Уимблдона
Рачков рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России
ФОТОФАКТ: Торжественный выпуск в Университете гражданской защиты МЧС
Законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя рассмотрят 25 июня сенаторы
Информационная война и санкции направлены на сдерживание роста страны - мнение
Председатель СК: наша задача - обеспечить спокойную жизнь граждан, стабильность
До +36°С ожидается в Беларуси 25 июня
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1419,6
Беларусь всегда была надежным форпостом на пути нелегальных мигрантов и контрабанды - сенатор
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.