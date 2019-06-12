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БРСМ и Всекитайская федерация молодежи развивают межрегиональное сотрудничество

Общество 12.06.2019 | 18:02
Фото из архива
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Всекитайская федерация молодежи развивают межрегиональное сотрудничество, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "БРСМ" Олеся Сазанкова.

"Республиканский дом молодежи 13 июня посетят представители Всекитайской федерации молодежи из провинции Цзянсу. Во время встречи БРСМ презентует свои имиджевые проекты и познакомит с основными направлениями деятельности. Такой визит организован с целью содействия региональным молодежным обменам и сотрудничеству, поэтому будут также присутствовать активисты союза молодежи Минска и области. Уже в октябре состоится первый китайско-белорусский молодежный форум", - рассказала Олеся Сазанкова.

Представители Всекитайской федерации молодежи из провинции Цзянсу впервые посещают Минск и будут находиться в Беларуси в течение трех дней. Руководитель делегации - секретарь Комитета комсомола провинции Цзянсу Вай Вэй.

Соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Всекитайской федерацией молодежи подписано в 2011 году. В его приоритетах расширение дружественных связей, информационный обмен в сфере молодежной политики и работы с молодежью двух стран, обмен делегациями, реализация патриотических проектов, развитие волонтерского движения и молодежного предпринимательства. БРСМ и Всекитайская федерация молодежи сотрудничают не только в двустороннем порядке, но и на полях Молодежного совета ШОС и БРИКС.-0-

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Теги
БРСМ, Китай, молодежь, сотрудничество
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