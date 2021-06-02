БРСМ инициировал проведение внеочередного съезда организации

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи инициировал проведение внеочередного 44-го съезда организации. Об этом во время пленума союза молодежи заявил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настало время скорректировать наши основные цели и задачи. Для того чтобы действительно быть на шаг впереди, наша организация должна быть более мобильной, - сказал Дмитрий Воронюк. - Согласно уставу съезд должен пройти в 2023 году. Мы предлагаем провести его раньше. Для его подготовки у нас есть два месяца".

Центральное событие пленума - обсуждение проекта стратегии развития молодежной организации на 2021-2025 годы. Формат проведения - офлайн с онлайн-подключением из студий территориальных комитетов БРСМ.

Центральный комитет является руководящим органом Белорусского республиканского союза молодежи между съездами, который коллегиально принимает решения на пленумах ЦК БРСМ.-0-