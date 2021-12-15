БРСМ подвел итоги патриотического проекта "Ведаю Беларусь"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи подвел сегодня в Минске итоги республиканского патриотического проекта "Ведаю Беларусь", посвященного Году народного единства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальные мероприятия - интеллектуальный турнир "Ведаю Беларусь" и одноименный финал республиканского чемпионата по скоростной сборке спилс-карт Беларуси - собрали в спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств три сотни молодых людей - победителей отборочных туров этих соревнований среди команд учащихся общих средних, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, студентов и работающей молодежи.

"Сегодня мы подводим итоги знакового для Года народного единства патриотического мероприятия, которое объединило тысячи ребят по всей стране, - сказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов. - Наш проект прививает любовь к своей Родине, вызывает желание глубже изучать историю и географию страны. По-хорошему, можно было бы расширить его границы - создать огромную карту-пазл Союзного государства и провести во время Дня молодежи на "Славянском базаре" в Витебске в подобном формате масштабный чемпионат с участием молодежи Беларуси и России".

Победителем интеллектуального турнира стал сотрудник Министерства внутренних дел Евгений Урбан из Минска. Улучшить установленный ранее командой школьников Stars из Молодечно рекорд в сборке спис-карты - 3 минуты 17 секунд - не удалось никому. Однако, несмотря на усложненные правила финальных игр, победители в четырех возрастных категориях показали достаточно хорошее время.

Среди школьных команд победителем чемпионата со временем 4 минуты 20 секунд стала команда "Меридиан" из Могилевской области, специальных и профессионально-технических учреждений образования - команда "Смолевудцы" из Минской области. Ее результат 4 минуты 7 секунд. У студентов с результатом 5 минут 25 секунд перовой стала команда "Гномики" из Витебской области. Рекорд чемпионата - 4 минуты 1 секунда установила команда работающей молодежи "Журавли" из Брестской области. Она же победила в своей возрастной категории.

Проект "Ведаю Беларусь" стартовал 6 сентября под эгидой БРСМ в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией "Всемирная федерация спилс-карт" (Россия) и был направлен на поддержку системы комплексного гражданско-патриотического воспитания молодых людей различных возрастных категорий. Патриотическая инициатива включала трилогию online квизов "Беларусь культурная", "История Беларуси", "География Беларуси", а также соревнования, позволяющие в игровой интерактивной форме изучать территориальное устройство регионов Беларуси, - открытые чемпионаты "Ведаю Беларусь" по скоростной сборке спилс-карт страны. В общей сложности в проекте приняли участие более 5 тыс. человек.

Финальным аккордом была торжественная церемония награждения победителей.-0-

Фото Андрея Покумейко