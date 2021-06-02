БРСМ постоянно ищет новые эффективные формы работы с молодежью - мнение

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ постоянно ищет новые эффективные формы работы с молодежью, заявил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Владимир Бабичев на полях IX Пленума Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Центральное событие пленума - обсуждение проекта стратегии развития молодежной организации на 2021-2025 годы. Формат проведения - офлайн с онлайн-подключением из студий территориальных комитетов БРСМ.

"Союз молодежи - это многофункциональная и эффективная организация. Все 7 направлений, которые отражены в стратегии развития организации, эффективны и показывают свои плоды. Это мы особенно видим в нашей деятельности, когда победители наших конкурсов и фестивалей становятся действительно лидерами, занимают руководящие должности. Мы занимаемся трудоустройством молодежи. В летний период вторичная занятость - наш конек. Отбор ребят проводится на конкурсной основе, они хотят идти в студенческие отряды. Организуются диалоговые площадки, на которых каждый молодой человек может выразить свое мнение. Все это потом консолидируется, собирается в общий документ и делаются определенные выводы", - сказал Владимир Бабичев.

Вместе с тем современные реалии требуют внедрения новых форм работы с молодежью. "Мир не стоит на месте. Союз молодежи каждый день ищет новые эффективные формы работы для того, чтобы быть в топе, быть со всеми на одной волне, чтобы создать комфортные условия для реализации молодого человека, - отметил первый секретарь обкома. - Сегодняшние обсуждения покажут, что мы уже сделали и что нам еще предстоит реализовать. Один из ключевых моментов в проекте новой стратегии - правовое воспитание молодежи, правовая культура. Правовая грамотность необходима, ведь в нашей стране начали эффективно появляться организации в виде молодежных парламентов, советов школьной и работающей молодежи. Поэтому немного юридической, правовой грамотности ребятам не помешает. Мы уже научились работать с медиаконтентом и продолжим работу в этом направлении".

Проект стратегии развития молодежной организации на 2021-2025 годы будет обсуждаться открыто. Документ планируется принять на 44-м съезде организации.

Центральный комитет является руководящим органом Белорусского республиканского союза молодежи между съездами, который коллегиально принимает решения на пленумах ЦК БРСМ. Главным направлением деятельности молодежной организации было и остается гражданско-патриотическое воспитание - проекты, движение молодежных отрядов правопорядка, студотрядовское движение, волонтерское движение "Доброе сердце", поддержка одаренной и талантливой молодежи, международное сотрудничество. С развитием новых технологий у организации появились и новые формы работы - молодежное объединение активно расширяет присутствие в интернет-пространстве, предлагает поддержку в реализации инновационных проектов.

Брендом БРСМ стали проекты "Мы - граждане Беларуси", "Цветы Великой Победы", "100 идей для Беларуси", "Восстановление святынь Беларуси", "Властелин села", "Королева студенчества", "Студент года", День молодежи на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" и многие другие.

Союз молодежи всегда занимал конструктивную позицию и принимал активное участие в электоральных процессах страны.-0-