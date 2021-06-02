Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна быть в авангарде общества, заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Он принимает участие в IX Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежь всегда должна себя проявлять. Мы просто хотим придать какой-то импульс молодежному движению. Скоро мы будем отмечать День молодежи, планируем провести Неделю молодежи. Конечно, самое главное - патриотическое, нравственное, духовное воспитание молодежи, здоровый образ жизни. Молодежь должна быть в авангарде. Для нас важны молодежные активисты. То есть они не должны отсиживаться где-то в стороне, а быть в обществе, выносить обществу позицию молодежи", - сказал Игорь Луцкий.

Центральное событие мероприятия - обсуждение проекта стратегии развития молодежной организации на 2021-2025 годы. Формат проведения - офлайн с онлайн-подключением из студий территориальных комитетов БРСМ.

Центральный комитет является руководящим органом Белорусского республиканского союза молодежи между съездами, который коллегиально принимает решения на пленумах ЦК БРСМ.-0-